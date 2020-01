Russia: Gref annuncia possibile uscita da Sberbank (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono molte domande su questo argomento da parte degli investitori, sono preoccupati. Naturalmente, si tratta di cambiamenti per l'azienda. Ma ora siamo in fase di sensibilizzazione e negoziazione. In generale, direi che mi pongo in modo più positivo che negativo", ha dichiarato Gref. "Come grande azienda tecnologica, oggi possiamo apportare notevoli benefici al paese per la trasformazione tecnologica, utilizzando la nostra piattaforma. Non ci sono così tante alternative in Russia e possiamo essere una piattaforma molto potente per lo sviluppo del paese e la trasformazione digitale", ha aggiunto il presidente di Sberbank. (segue) (Rum)