Russia: Gref annuncia possibile uscita da Sberbank (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità russe stanno prendendo in considerazione l'opzione di trasferire una partecipazione di controllo di Sberbank allo Stato, a causa di un conflitto di interessi derivante della sovrapposizione dei ruoli di azionista e regolatore ricoperti della Banca centrale. Il vice presidente della Banca centrale, Sergej Shvetsov, ha dichiarato che sono in corso trattative per la vendita al governo della partecipazione statale in Sberbank. La Banca centrale detiene una partecipazione di controllo in Sberbank del 52,32 per cento delle azioni ordinarie. Secondo la legislazione attuale, una riduzione della quota della Banca centrale di Sberbank al di sotto di questo livello è possibile solo sulla base di una legge di rango federale. (Rum)