Calcio: domenica all'Olimpico il derby Roma-Lazio, le modifiche al traffico e il piano trasporti

- Big match domenica allo stadio Olimpico di Roma. Alle 18, infatti, si giocherà il derby di ritorno del campionato di serie A tra la Roma e Lazio. Come di consueto sono previsti divieti di sosta ad ampio raggio nell'area del Foro Italico e posteggi dedicati (l'area di piazzale Clodio per i tifosi della Roma e di XVII Olimpiade e Tor di Quinto per i tifosi della Lazio). Per quanto riguarda i trasporti, si legge sul sito di Muoversi a Roma, per tutti i tifosi che vorranno raggiungere l'Olimpico, l'area del Foro Italico è servita da una linea tranviaria, il 2, in partenza da piazzale Flaminio (corrispondenza stazione Flaminio metro A), e da quattordici linee di bus in arrivo da diverse zone della città: 23 (via Pincherle-Marconi-Ostiense-Centro-Prati-piazzale Clodio), 31 (Laurentina metro B-Colli Portuensi-via Anastasio II-Cipro metro A-piazzale Clodio), 32 (stazione Saxa Rubra della ferrovia Roma-Nord-via Flaminia-Tor di Quinto-lungotevere Diaz-Ottaviano metro A-piazza Risorgimento), 69 (largo Pugliese-Jonio/metro B1-Prati Fiscali-via del Foro Italico-lungotevere Diaz-piazzale Clodio), 70 (Termini-Centro-piazzale Clodio), 200 (stazione Prima Porta ferrovia Roma-Nord-via Flaminia-Corso Francia-Tor di Quinto-piazza de Bosis-piazza Mancini), 201 (Olgiata-Cassia-Corso Francia-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-Cassia-piazza de Bosis-piazza Mancini), 280 (stazione Ostiense/metro B Piramide/Porta San Paolo Roma-Lido-Centro-Prati-Lepanto metro A-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Cassia-piazza de Bosis-Prati-Centro-piazza Augusto Imperatore), 446 (circonvallazione Cornelia-Pineta Sacchetti-Trionfale-via Cortina d'Ampezzo-stadio-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Appio Latino-Centro-Prati-Farnesina), 910 (stazione Termini-Parioli-Flaminio-piazza Mancini) e 911 (San Filippo Neri/ferrovia FL3-Trionfale-Monte Mario-Camilluccia-piazza de Bosis-piazza Mancini). Dal fronte della viabilità, nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi, sono previste possibili chiusure temporanee sulle strade attorno allo stadio. Le chiusure potranno interessare: viale di Tor di Quinto, Ponte Duca d'Aosta, viale del Ministero degli Affari Esteri, piazzale Maresciallo Giardino e i lungotevere Diaz, Cadorna, della Vittoria e Oberdan. Per i lavori, infine, è chiusa anche la galleria Giovanni XXIII a salire verso Pineta Sacchetti (regolarmente aperta, invece, a scendere verso lo stadio e aperta la galleria Farnesina. (Rer)