India-Pakistan: Nuova Delhi, non c’è spazio per terzi su questione Kashmir

- L’India ha ribadito che non c’è spazio per eventuali mediatori nella questione del Kashmir. Il portavoce del ministero degli Esteri, Raveesh Kumar, ha dichiarato oggi: “La nostra posizione sulla questione del Kashmir e sulla mediazione di una terza parte è molto chiara e coerente. Ripeto che non c’è un ruolo per una terza parte in questa materia”. Il portavoce ha confermato che si tratta di una questione bilaterale tra India e Pakistan, in base all’Accordo di Simla (1972) e alla Dichiarazione di Lahore (1999), e ha sottolineato che il “Pakistan ha l’onere di creare condizioni favorevoli, libere dal terrore, dall’ostilità e dalla violenza”. La puntualizzazione di Nuova Delhi è giunta dopo l’incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, a Davos, in Svizzera, a margine del Forum economico mondiale. Trump, prima del colloquio, ha accennato al Kashmir, dicendo: “Se possiamo essere d’aiuto, sicuramente lo saremo”. Il leader statunitense ha più volte offerto la sua mediazione ai due paesi sulla questione, offerta che è stata ogni volta respinta da parte indiana. (segue) (Inn)