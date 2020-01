India-Pakistan: Nuova Delhi, non c’è spazio per terzi su questione Kashmir (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, l’India e il Pakistan non hanno un dialogo strutturato da oltre un decennio. I rapporti si limitano allo scambio periodico, attraverso i canali diplomatici, dell’elenco dei detenuti civili dell’altro paese e delle liste delle installazioni nucleari, in base a un accordo – l’Agreement on the Prohibition of Attack against Nuclear Installations – del 1988, entrato in vigore nel 1991, che vieta gli attacchi contro i rispettivi siti atomici. Per Nuova Delhi la ripresa formale del dialogo con Islamabad è subordinata a un’azione pakistana decisa contro il terrorismo, compresa l’azione giudiziaria. L’unico confronto portato avanti è stato quello sul Corridoio di Kartarpur, il passaggio transfrontaliero inaugurato a novembre per collegare due luoghi sacri del sikhismo: Dera Baba Nanak, nel Punjab indiano, dove si trovano tre santuari, e Kartarpur, nel Punjab pakistano, dove ha sede il Gurdwara Darbar Sahib; pochissimi chilometri separano le due località dal confine, ma prima dell’inaugurazione i pellegrini non disponevano di un accesso diretto e dovevano percorrere tragitti molto più lunghi. (segue) (Inn)