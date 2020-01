India-Pakistan: Nuova Delhi, non c’è spazio per terzi su questione Kashmir (5)

- Il conflitto del Kashmir, fulcro di tutte le tensioni indo-pakistane, si trascina dal 1947, cioè dalla nascita dell’India (a prevalenza induista) e del Pakistan (a prevalenza islamica) come Stati indipendenti dall’impero coloniale britannico e dall’adesione del principato di Jammu e Kashmir, che aveva in un primo tempo sperato nell’indipendenza, all’India, decisione sgradita al Pakistan. Entrambi i paesi rivendicano l’intero territorio kashmiro, attualmente diviso tra il Territorio dell’Unione indiana di Jammu e Kashmir e le divisioni amministrative pakistane di Azad Kashmir e Gilgit-Baltistan. Nonostante le successive dichiarazioni di pace e cessate il fuoco, gli scontri proseguono tuttora, con una recrudescenza dal 2016. Dal febbraio del 2019 la tensione è salita ancora, in seguito all’attentato di Pulwama, nel Jammu e Kashmir indiano, rivendicato dall’organizzazione terroristica pakistana Jaish-e-Mohammed (Jem), che ha provocato la morte di 40 agenti della Forza di polizia centrale di riserva (Crpf). La situazione è ulteriormente peggiorata dallo scorso agosto, in seguito alla revoca dello statuto speciale al Jammu e Kashmir. (Inn)