Italia-Slovenia: presidenti Mattarella e Pahor, il 13 luglio inaugurazione Casa nazionale slovena a Trieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti dell'Italia e della Slovenia, Sergio Mattarella e Borut Pahor, hanno annunciato oggi a Gerusalemme l'inaugurazione della Casa nazionale slovena a Trieste (Narodni dom) che si terrà il 13 luglio 2020. Secondo una nota dell'ufficio del presidente Pahor, la cerimonia si svolgerà in concomitanza con il 100mo anniversario dell'incendio della Casa nazionale slovena nel 1920 in un atto definito da Renzo De Felice come "il vero battesimo dello squadrismo organizzato". Nel corso dell'incontro di oggi - tenutosi in occasione del quinto Forum mondiale dell'Olocausto dal titolo "Ricordare l'olocausto: combattere l'antisemitismo", organizzato in occasione del 75mo anniversario della liberazione di Auschwitz-Birkenau, alla presenza di numerosi capi di Stato e di governo provenienti da Europa - Mattarella e Pahor hanno constatato "i ricchi legami politici, economici e politici tra i due paesi", nonché "rapporti sinceri e amichevoli". Pahor ha ringraziato Mattarella per l'impegno a riaprire la Casa nazionale slovena a Trieste. Mattarella e Pahor hanno inoltre discusso temi legati all'Unione europea tra cui l'uscita del Regno Unito dall'Unione, la situazione nei Balcani occidentali e le migrazioni. I presidenti hanno auspicato "un'Europa coesa e unita", convenendo sulla necessità di instaurare "un dialogo più ampio sui problemi affrontati".(Lus)