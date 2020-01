Cina: consolato, governo si impegna per trovare soluzione e contenere rischio epidemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su questa nuova epidemia il governo cinese si impegna in tutti i modi e tratta l'epidemia in modo trasparente e responsabile scambiando costantemente informazioni con l'organizzazione mondiale della sanità e con tantissimi paesi, compresa l'Italia". Lo ha detto il direttore dell'ufficio Consolare dell'ambasciata cinese italiana, Zhang Aishan, nel corso di un dibattito sul turismo in Cina tenutosi questa mattina all'aeroporto di Roma Fiumicino. "Inoltre, invitiamo delegazioni di esperti medici dell'organizzazione in Cina e mandiamo i nostri specialisti per poter lavorare insieme con la comunità internazionale per avere una soluzione ed il contenimento del rischio - ha spiegato il direttore Aishan -. L'ambasciata è molto disponibile a lavorare con Adr ed il ministero della salute per affrontare problema".(Rer)