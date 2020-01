Abruzzo: Marsilio, vicini a Tua spa nel rilancio tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venti nuovi bus Iveco Croosway Line da dodici metri (con motori alimentati Euro 6), già immessi in servizio dalla Tua spa, sono stati presentati, questa mattina, a Pescara, alla stampa, nella sede della società pubblica di trasporto abruzzese, alla presenza del presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, e del sottosegretario con delega ai Trasporti, Umberto D'Annuntiis. Nel corso dell'incontro con i giornalisti, Marsilio ha anche raccolto l'appello del presidente del cda di Tua, Gianfranco Giuliante, di "lavorare nella direzione di scongiurare il rischio che Tua, sulla base di una legge regionale approvata nel 2016, possa essere costretta ad abbattere 1 milione e mezzo di chilometri di percorrenza lungo tutto il territorio regionale ad esclusione delle zone colpite dal terremoto". Situazione definita "una autentica 'spada di Damocle' che incombe sul trasporto pubblico locale abruzzese". Una tematica rispetto alla quale il presidente Marsilio ha garantito "serietà e attenzione". "La stessa serietà e attenzione - ha proseguito - che stiamo dedicando alla società Tua che, dopo aver presentato innovazioni in termini di sicurezza, oggi, grazie al rinnovo di parte del parco mezzi, crea le premesse per una riduzione dei costi di carburante contestualmente ad una maggiore efficienza dei motori", ha concluso Marsilio. (Ren)