Aerospazio: Airbus, piattaforma Bartolomeo apre a nuove opportunità di ricerca

- La piattaforma di carico estero Bartolomeo di Airbus apre ad una serie di nuove opportunità per le attività di ricerca svolte a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss). Lo si apprende da un comunicato diffuso oggi dal consorzio aerospaziale. “Al momento la piattaforma è in preparazione nel centro logistico di Airbus a Brema, e dovrebbe essere pienamente operativa nel mese di marzo”, si legge nel documento, stando al quale la piattaforma sarà operata in collaborazione con l’Agenzia spaziale europea (Esa). “La piattaforma sarà in grado di ospitare fino a 12 moduli sperimentali, fornendo l’energia necessaria al loro funzionamento e garantendo la trasmissione di dati alla Terra: potrà essere utilizzata per la conduzione di numerosi esperimenti, dal monitoraggio dei livelli di anidride carbonica nell’atmosfera alla raccolta di dati utili alla tutela ambientale”, prosegue il comunicato. (Com)