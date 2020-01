Nato: ministro Esteri turco, Ankara favorevole all’adesione della Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Georgia dovrebbe diventare a tutti gli effetti un paese membro della Nato. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, durante un panel di discussione sul futuro dell’Alleanza organizzato nel quadro del Forum economico mondiale attualmente in corso a Davos, in Svizzera. “Non capisco perché la Georgia non sia stata ancora invitata ad aderire alla Nato, o perché non sia stato nemmeno sviluppato un piano d’azione in tal senso: la Turchia viene sempre criticata per i suoi buoni rapporti con la Federazione Russa, ma allo stesso tempo i nostri colleghi occidentali si rifiutano di far aderire la Georgia alla Nato con il pretesto di non voler provocare Mosca”, ha detto il capo della diplomazia di Ankara, ribadendo che la Turchia “crede fermamente nella necessità di espandere la Nato”. (Res)