Bangladesh: non migliora la classifica del paese sull'indice di corruzione

- Il Bangladesh è salito di tre gradini rispetto all'anno precedente nell'indice globale sulla corruzione stilato dall'ong Transparency International nel 2019, anche se ha registrato gli stessi 26 punti del 2018 nella scala da uno a cento che aggrega il punteggio utilizzato per la classifica. Nell'anno appena trascorso il Bangladesh è risultato in ogni caso il 146mo paese più corrotto al mondo nell'elenco di 180 paesi presi in esame, era al 149mo posto nel 2018. Lo slittamento dipende dalle prestazioni di altri paesi. Mentre il punteggio specifico del Bangladesh non è affatto migliorato. Tra gli otto paesi dell'Asia meridionale, il Bangladesh continua ad essere il secondo peggiore dopo l'Afghanistan. Nella regione Asia-Pacifico, il Bangladesh è il quarto più basso tra 31 paesi, meglio della sola Cambogia, dell'Afghanistan e della Corea del Nord. L'indice Cpi elaborato da Trasparency International prende in esame i livelli percepiti di corruzione del settore pubblico sulla base dei risultati di fonti di indagine di fama globale, utilizza una scala da zero a 100, dove zero è altamente corrotto e 100 è molto pulito. Nella classifica dei 180 paesi invece al 146mo posto dove si situa il Bangladesh sono posizionati anche numerosi altri paesi: Iran, Guatemala, Honduras, Mozambico, Angola. (Inn)