Regionali: Antimafia, tre candidati "impresentabili", due in Calabria e uno in Emilia Romagna

- Per l'Emilia-Romagna c'è un solo candidato "impresentabile" alle elezioni regionali di domenica prossima. Per la Calabria, invece, sono due i candidati, mentre per un terzo la procedura verrà con ogni probabilità definita nella giornata di oggi. E' quanto ha comunicato il presidente della commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra, del Movimento cinque stelle, in avvio dei lavori dell'organismo parlamentare a palazzo San Macuto, a Roma.(Rin)