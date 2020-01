Romania: proteste dei magistrati contro l'abrogazione delle pensioni speciali

- Dilagano le proteste dei magistrati in Romania contro la possibile abrogazione delle pensioni speciali. Numerosi tribunali, tra cui quello di Bucarest e la Corte d'appello della capitale, hanno annunciato di sospendere l'attività a tempo indeterminato. Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres". Saranno esaminati solo i fascicoli penali che implicano misure preventive, le emergenze riguardanti i minorenni e i casi di sospensione provvisoria dell'esecuzione forzata. La settimana prossima, il Parlamento si riunirà in sessione straordinaria, per discutere un ddl riguardante l'abrogazione delle cosiddette pensioni speciali, incassate anche dai magistrati, e che non sono state calcolate in base al principio contributivo. L'Ispettorato giudiziario del paese sostiene che la misura viola "brutalmente" i principi dell'indipendenza e dell'inamovibilità dei giudici, nonché alcuni articoli della Costituzione romena e provvedimenti della Cedu. (Rob)