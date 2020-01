Infrastrutture: incontro premier Ucraina e Polonia, discussi progetti bilaterali congiunti

- I capi di governo di Ucraine e Polonia, Oleksiy Honcharuk e Mateusz Morawiecki, hanno discusso di progetti infrastrutturali congiunti fra i due paesi. La conversazione fra i due primi ministri si è tenuta a margine del Forum economico mondiale di Davos, come reso noto dallo stesso Honcharuk tramite il proprio canale Telegram. “Ho incontrato a Davos la mia controparte polacca, Mateusz Morawiecki. Abbiamo avuto un dialogo molto costruttivo e pratico. Il focus della nostra riunione sono stati i progetti infrastrutturali che l’Ucraina e la Polonia possono implementare in maniera congiunta”, ha scritto Honcharuk. Il premier ucraino ha aggiornato la controparte sui programmi del governo di Kiev in materia di infrastrutture. “Nel prossimo futuro, presenteremo la Strategia per lo sviluppo delle infrastrutture in Ucraina. Ho invitato Morawiecki nel nostro paese per dargli dimostrazione dei nostri programmi”, ha aggiunto Honcharuk. (Res)