Bangladesh: per Fmi crescita si rafforza ma vulnerabile il sistema bancario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema bancario, reso vulnerabile dall'esposizione a crediti difficilmente onorabili, rappresenta il più importante fattore di rischio per il mantenimento dell'enorme slancio di crescita del Bangladesh: questa è la valutazione formulata dal Fondo monetario internazionale. Il Bangladesh ha registrato una crescita del prodotto interno lordo dell'8,15 per cento nell'ultimo anno fiscale - dopo tre anni consecutivi di espansione superiore al 7 per cento - ed è sulla buona strada quest'anno per andare anche oltre. "La recente forte crescita economica può continuare solo con un solido sistema finanziario che allochi efficacemente i risparmi su usi più produttivi", ha dichiarato l'Fmi in un rapporto redatto dopo una missione di inchiesta nel paese inviata da Washington il mese scorso. Prestiti di insolvenza elevati e in aumento e governance debole nel settore bancario, in particolare nelle banche di proprietà statale, continuano a rappresentare importanti sfide politiche, afferma il rapporto che è stato consegnato al ministero delle Finanze e alla Bangladesh Bank. (segue) (Inn)