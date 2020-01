Bangladesh: per Fmi crescita si rafforza ma vulnerabile il sistema bancario (2)

- Secondo gli ultimi dati della banca centrale, diffusi a settembre dell'anno scorso, i crediti in sofferenza nel settore bancario si sono attestati a 1.162, 88 miliardi di taka (equivalenti a 12,36 miliardi di euro), un record storico. Otto banche statali coprono oltre il 50 percento dei prestiti deteriorati per un valore di 556,62 miliardi di taka (pari a poco più di 6 miliardi di euro). Per affrontare le insolvenze bancarie, secondo l'analisi dell'Fmi, è necessaria una rigorosa applicazione dei requisiti legali e regolamentari per le concessioni dei prestiti, un aumento del capitale del settore bancario e una riforma delle banche statali, con una chiara separazione delle funzioni commerciali e di sviluppo. (segue) (Inn)