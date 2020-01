Bangladesh: per Fmi crescita si rafforza ma vulnerabile il sistema bancario (3)

- La missione Fmi ha tuttavia accolto con favore gli sforzi in corso per rafforzare il sistema giuridico e affrontare la debolezza del settore bancario. La missione è rimasta invece scettica sul successo del recente pacchetto di riprogrammazione del prestito approvato della banca centrale. Gli esperti dell'Fmi inviati in Bangladesh si sono anche opposti all'idea di costituire una società di gestione patrimoniale pubblica per subentrare nei prestiti tossici delle banche su cui è stato formulato un apposito progetto di legge. "Considerando l'attuale contesto normativo e giuridico, la costituzione di una società di gestione patrimoniale comporta rischi fiscali significativi", si legge nel rapporto. Inoltre l'Fmi esprime riserve sull'aumento dell'indebitamento pubblico dal settore bancario, provocato dal forte calo delle vendite dei certificati di risparmio e dal rallentamento della crescita dei ricavi. (segue) (Inn)