Bangladesh: per Fmi crescita si rafforza ma vulnerabile il sistema bancario (5)

- Migliorare la riscossione delle entrate attraverso un approccio coordinato per espandere la base imponibile e modernizzare l'amministrazione fiscale rimane una priorità, afferma ancora il rapporto dell'Fmi sul Bangladesh. La raccolta di prelievi fiscali in Bangladesh è cresciuta solo del 4,83 per cento nei primi quattro mesi dell'anno fiscale, in calo rispetto al 6,74 per cento registrato un anno prima. Per arginare il deficit fiscale il consiglio che arriva da Washington è quello di introdurre sistemi di pagamento elettronici fiscali al più presto e una struttura di tassazione sul valore aggiunto dei singoli beni e servizi più semplice con meno aliquote ed esenzioni per agevolare l'aumento delle entrate. A causa della debole riscossione delle entrate in Bangladesh e dei probabili aumenti di vari sussidi statali, anche per le importazioni di gas naturale liquefatto, mantenere il disavanzo di bilancio entro il 5 per cento del Pil, proteggendo al contempo la spesa sociale prioritaria e attuando gli investimenti previsti, secondo l'Fmi potrebbe diventare difficile. Mentre le aspettative di un riscaldamento dell'inflazione, già salita di 4 punti base al 5,59 per cento nel 2019 soprattutto a causa dell'incremento del prezzo della cipolla quale alimento base, rimangono elevate. (Inn)