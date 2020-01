Albania: la maggioranza insiste, "il pacchetto anti diffamazione sarà rivotato senza modifiche"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza di centro sinistra del premier Edi Rama non intende fare retromarcia e dichiara che il pacchetto anti diffamazione, proposto dal governo e approvato dal parlamento alla fine dello scorso mese di dicembre per essere poi respinto dal presidente della Repubblica Ilir Meta, sarà rivotato in aula senza alcuna modifica. "I decreti del presidente della Repubblica tutelano lo status quo, in cui la diffamazione ha trionfato e la disinformazione pubblica si è trasformata in una norma di vita per molti attori online. Mentre il nostro obiettivo tende a proteggere la libertà di espressione e l'integrità delle persone dalle diffamazioni, ed anche il pubblico dalla disinformazione", ha scritto su Facebook il capogruppo della maggioranza Taulant Balla. Le commissioni parlamentari intanto hanno avviato le procedure per esaminare i decreti del presidente della Repubblica. (segue) (Alt)