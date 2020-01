Albania: la maggioranza insiste, "il pacchetto anti diffamazione sarà rivotato senza modifiche" (5)

- La maggioranza ha sostenuto che gli interventi sarebbero stati pienamente concordati con l'Osce e il suo rappresentante per la libertà dei media Harlem Desir. Ma in un suo comunicato, Desir ha dichiarato che la decisione del presidente della Repubblica di respingere il pacchetto anti diffamazione "potrebbe essere un'opportunità per chiarire e migliorare ulteriormente la normativa, in modo che possa essere in linea agli standard internazionali". Secondo il rappresentante dell'Osce però "nessuna parte della nuova legislazione dovrà ostacolare la libertà di espressione e la libertà dei media", ha sottolineato Desir, dicendosi disposto "a lavorare con le autorità albanesi per migliorare la normativa e in particolare gli aspetti legati alle multe e al principio di proporzionalità come previsto dagli standard internazionali". (segue) (Alt)