Albania: la maggioranza insiste, "il pacchetto anti diffamazione sarà rivotato senza modifiche" (6)

- La stessa posizione è stata assunta anche da Bruxelles. "Noi abbiamo reso chiaro che l'Unione europea sostiene le raccomandazioni del Consiglio d'Europa su questo caso. Le preoccupazioni e le relative raccomandazioni sono tuttora valide e vanno indirizzate. Il fatto che il presidente della Repubblica albanese abbia respinto le modifiche è per noi un'opportunità perché esse vengano prese in considerazione. Speriamo che ciò possa avvenire", ha detto due giorni fa la portavoce della Commissione europea Ana Pisonero, spiegando che le raccomandazioni del Consiglio d'Europa riguardano tra l'altro il principio di autoregolamentazione, un processo giudiziario indipendente per trattare i ricorsi, e il rafforzamento della trasparenza sulla proprietà dei media in Albania. "In sostanza noi sosteniamo tutte le raccomandazioni del Consiglio d'Europa,", ha ribadito Pisonero. (segue) (Alt)