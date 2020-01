Albania: la maggioranza insiste, "il pacchetto anti diffamazione sarà rivotato senza modifiche" (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo gruppo della maggioranza si e' detto disposto a ulteriori miglioramenti "ma nel prossimo futuro. Proseguiremo la cooperazione con ogni organizzazione, locale e internazionale per ogni probabile miglioramento della legislazione sull'anti diffamazione", ha scritto Balla, senza lasciare alcun spazio perché ciò possa avvenire adesso come richiesto dai partners internazionali dell'Albania. Intanto, l'Assemblea parlamentare del Consiglio dell'Europa si e' rivolta alla Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio, per avere una sua opinione sul pacchetto anti diffamazione. Il Consiglio d'europa e' stato critico nei confronti degli emendamenti proposti dal governo. L'Albania e' ancora sotto monitoraggio, e la questione del "pacchetto anti diffamazione" e' stato tra i temi affrontati anche dai due relatori sull'Albania nella loro missione a Tirana, lo scorso ottobre. "Noi ringraziamo i colleghi dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa per essersi rivolti alla Commissione di Venezia e non vediamo l'ora di migliorare la normativa in base ai suoi preziosi suggerimenti", ha scritto Balla. (Alt)