Fincantieri: Massolo, no a fusione a tutti i costi con Stx, ma sarebbe peccato perdere occasione

- Nulla si fa a tutti i costi, ma sarebbe un peccato perdere un'occasione. Lo ha detto Giampiero Massolo, presidente Fincantieri, commentando, a margine di un evento di Ispia Milano, il parere negativo dato dalla Commissione europea alla fusione tra Fincantieri e Stx perché l'operazione sarebbe incompatibile con le regole del mercato interno. "Continueremo convintamente a offrire alla Commissione spunti di riflessione, dati quantificati, materiale per rispondere alle loro obiezioni - ha annunciato Massolo - dopo di che vedremo quali saranno le determinazioni della Commissione. Nulla si fa a tutti i costi, ma sarebbe un peccato perdere un'occasione per l'industria europea. Noi ce la metteremo tutta perché questo non accada". "La Commissione ha chiarito Massolo - non ha detto un no, ha rappresentato all'azienda interessata le proprie obiezioni e l'azienda ha un determinato periodo di tempo per rispondere. Noi stiamo preparando queste risposte che verranno consegnate in tempo, tra fine mese e metà febbraio perché la Commissione possa ulteriormente considerale". "La procedura scade a metà aprile - ha ricordato il presidente di Fincantieri - a meno che non ci siano rinvii, ci aspettiamo una decisione per allora. Non c'è nulla di pregiudicato né in un senso né nell'altro. Siamo sicuri delle nostre contro argomentazioni - ha concluso Massolo - riteniamo che l'operazione non rechi pregiudizio né al consumatore né alle nostre controparti che sono gli armatori". (Rem)