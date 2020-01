Napoli: bancarotta fraudolenta, arrestato ex primario Cardarelli

- L'ortopedico napoletano Paolo Iannelli, ex primario dell'ospedale Cardarelli di Napoli, è stato posto agli arresti domiciliari perché ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta. Iannelli era già stato condannato in primo grado per vicende legate alla clinica privata Villa del Sole. L'indagine è scattata in seguito al fallimento della società Casa del Sole, proprietaria di Villa del Sole. Secondo le accuse, sui conti intestati a una società denominata "Il Muletto", riconducibile a Iannelli, e ora posta sotto sequestro, sarebbero confluite somme di denaro, che sarebbero state corrisposte dai pazienti alla Casa del Sole. Tali introiti sarebbero stati giustificati con fatture per operazioni inesistenti. Contestualmente sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli beni per 4,8 milioni di euro. (Ren)