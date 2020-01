Armenia: sparatoria in centro ad Erevan, al momento nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un individuo non ancora identificato ha esploso alcuni colpi di pistola nella sede del business center Erebuni Plaza ad Erevan, in Armenia. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”, aggiungendo che al momento non sono stati segnalati feriti o vittime. Stando alle informazioni diffuse da un portavoce delle forze di polizia, Ashot Aharonyan, le autorità hanno disposto un cordone di polizia intorno all’area per impedire all’uomo di fuggire. Secondo alcune segnalazioni preliminari, l’individuo si troverebbe ancora all’interno dell’edificio. (Res)