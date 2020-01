Fincantieri: Massolo, riflettere su adeguatezza norme europee concorrenza, cessione asset non in vista

- La vicenda di Fincantieri-Stx dovrebbe far riflettere sull'adeguatezza delle norme europee sulla concorrenza per quanto riguarda imprese che lavorano su un mercato globale come quello della cantieristica. Lo ha detto il presidente di Fincantieri, Giampiero Massolo, parlando con i giornalisti a margine di un evento organizzato da Ispi a Milano. "Il mercato di riferimento della cantieristica è globale", ha sottolineato Massolo ricordando che "l'Europa è impegnata in questo e noi riteniamo di essere attori protagonisti per costruire un polo forte della cantieristica e poter competere con i nostri concorrenti asiatici". "A sentire ciò che ha detto la Commissione e la sua presidente - ha proseguito il presidente di Fincantieri - ci dovrebbe essere una riflessione sulla adeguatezza delle norme della concorrenza che presidiano questo tipo di operazioni per vedere se queste norme siano tuttora all'altezza con quanto i tempi chiedono all'industria europea". "Siamo convinti di ciò che stiamo facendo e che la tutela del consumatore europeo e dell'industria europea e del lavoro passi anche attraverso la creazione, laddove ce ne sia bisogno - come la cantieristica - di forti poli che creino efficienza e innovazione tecnologica a beneficio della competitività dell'industria europea". A chi gli ha chiesto se preveda una cessione di asset, Massolo ha replicato che "è molto, molto prematuro parlare di quello che potrebbero essere eventuali correttivi. In ogni caso cessioni di capacità produttiva non sono da ritenere alle viste". (Rem)