Kosovo-Serbia: premier albanese Rama esprime soddisfazione per accordo voli diretti Pristina-Belgrado

- Il premier albanese Edi Rama ha espresso "soddisfazione" per l'accordo raggiunto fra il Kosovo e la Serbia sull'avvio di un volo diretto Pristina-Belgrado operato dalle compagnia aerea tedesca Lufthansa. In un suo post su Twitter, Rama ha citato le parole del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, secondo il quale il collegamento aereo tra le capitali di Serbia e Kosovo "è un passo importante in grado di agevolare e velocizzare la circolazione delle persone e dei beni nei Balcani occidentali". A parere di Rama però "ci sono ancora molti passi avanti da fare su questa strada, con visione e coraggio. La pace – ha aggiunto il premier albanese – è molto difficile, ma non potrà mai essere raggiunta con gli strumenti della guerra". (segue) (Alt)