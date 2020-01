Difesa: Perego (FI), più risorse per Marina militare e sforzi per ingegneria navale

- Il deputato di Forza Italia Matteo Perego afferma, in una nota, che "a Taranto in visita presso la stazione navale Mar grande della Marina militare, alla portaerei Cavour, al sommergibile U212A Todaro e all'arsenale militare marittimo, ho potuto constatare l'altissimo valore di questo corpo delle Forze armate grazie a uomini e donne eccezionali, che lavorano ogni giorno per la nostra sicurezza. Il comparto Difesa necessita uno Stato attento alle esigenze di un settore, come quello della Marina militare - continua il parlamentare - strategico per la sicurezza nazionale e fondamentale nelle missioni di peacekeeping nel Mediterraneo e non solo. Consapevoli che l'evoluzione dello scenario geostrategico, in un contesto - non a caso definito secolo blu - dove le prospettive di crescita sostenibile e di prosperità sono strettamente legate al rafforzarsi dello storico ruolo trainante della dimensione marittima, richieda maggiori sforzi - conclude Perego - in termini di ingegneria navale e più risorse da destinare alla Marina militare, fiore all'occhiello del nostro Paese".(Com)