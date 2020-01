Shoah: Mattarella, mai abbassare la guardia contro l'antisemitismo, Segre patrimonio prezioso

- Contro l'antisemitismo non bisogna mai abbassare la guardia e la testimonianza della senatrice a vita Liliana Segre è un patrimonio prezioso per l'Italia. E' questo il messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, manda da Gerusalemme dove questa mattina ha incontrato il presidente dello Stato di Israele Reuven Rivlin prima del quinto Forum mondiale dell'Olocausto dal titolo "Ricordare l'olocausto: combattere l'antisemitismo", organizzato in occasione del 75esimo anniversario della liberazione di Auschwitz-Birkenau, alla presenza di numerosi capi di Stato e di governo provenienti da Europa, Nord America e Australia. "La cerimonia di oggi sarà un richiamo a tutto il mondo perché non si abbassi mai la guardia, l'attenzione e la vigilanza contro l'antisemitismo e contro la violenza e contro il fascismo - ha spiegato Mattarella -. La partecipazione così ampia di capi di Stato e di governo che si raccolgono per lo stesso motivo è del tutto inconsueta ed è importante che avvenga a Gerusalemme. Quando sono avvenuti quegli orrori noi due - ha continuato rivolgendosi a Rivlin - eravamo già al mondo e anche per questo siamo particolarmente sensibili e vigilanti su questo tema, perché abbiamo percepito sin da bambini gli orrori di quel periodo". Il capo dello Stato italiano ha poi ricordato il valore della testimonianza della senatrice Segre. "La nostra Costituzione - ha sottolineato - prevede cinque senatori a vita e in questi cinque anni di mandato avevo soltanto un posto disponibile e ho nominato la signora Segre perché la testimonianza che ha reso in questi ultimi decenni sulla Shoah è stata per l'Italia un patrimonio prezioso. La sua nomina ha un significato ulteriore: è stata nominata nel gennaio del 2018 e quell'anno ricorrevano 80 anni delle leggi razziali con cui il fascismo aveva perseguitato gli ebrei, perché anche l'Italia ha avuto una pagina nera a questo riguardo particolarmente grave".(Rin)