Turismo: Enit porta in tour a fiera Fitur manifesti storici affiorati da sede spagnola

- Ritrovati nella sede storica spagnola di Enit a Madrid i manifesti dell'Italia turistica del secolo scorso. Così l'Agenzia nazionale del turismo "porta in tour" alla fiera Fitur, fino al 26 gennaio, a Madrid, pezzi di storia italiana nell'ambito delle celebrazioni del centenario della fondazione dell'ente. "La fiera madrilena alla quarantesima edizione - spiega in una nota Enit - è un appuntamento cruciale per il potenziamento dei flussi diretti in Italia e Enit-Agenzia nazionale del turismo rafforza così la sua presenza internazionale in sinergia con le regioni. Operazione nostalgia con le proiezioni di manifesti e foto storiche sulle vetrate del consolato italiano a Madrid". In fiera tornano anche gli antichi mestieri con i liutai all'opera in collaborazione con il Comune di Cremona. Presentato anche un libro omaggio alla 'Dolce Vita' di Fellini nell'anniversario della scomparsa. Il food poi del Bel Paese è apprezzato in fiera con gli 'aperitivi italiani' organizzati da Enit che offrono occasioni di networking tra operatori del settore. Inoltre, l'Agenzia nazionale del turismo è presente con uno stand istituzionale nel padiglione Lgbt in collaborazione con il Comune di Milano e l'associazione Aitgl (Associazione italiana turismo Gay & Lesbian).(Com)