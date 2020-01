Italia-Emirati: accordo tra Intesa Sanpaolo e ministero Economia emiratino su innovazione e Pmi

- Il ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti e Intesa Sanpaolo hanno siglato un memorandum d’intesa della durata di tre anni con l’obiettivo di favorire la cooperazione nei settori dell’innovazione, delle Piccole e medie imprese e dell’economia circolare. Lo riferisce un comunicato stampa di Intesa Sanpaolo. L’accordo è stato firmato nei giorni scorsi a Dubai da Mohammed Bin Abdulaziz al Shihhi, sottosegretario per gli Affari economici del ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti, da Guido de Vecchi, direttore generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center e da Christophe Hamonet, responsabile dell’Hub di Dubai della divisione corporate and investment banking. L’obiettivo delle parti è incoraggiare i settori privati, le Pmi e le startup a sviluppare nuove iniziative di business attraverso joint-venture e realizzare investimenti in tecnologie innovative per l’economia circolare, promuovendo l’imprenditorialità, il commercio e la cooperazione internazionale. Secondo quanto si legge nella nota, dalla relazione tra Emirati Arabi Uniti e Intesa Sanpaolo, le parti confidano che sarà possibile generare nuove opportunità d’investimento in questi ambiti e su vasta scala. I principi di economia circolare che saranno applicati dal protocollo d’intesa riguarderanno tematiche quali il trattamento dei rifiuti, l’inquinamento, il riutilizzo di prodotti e materiali e la rigenerazione delle risorse naturali. (segue) (Com)