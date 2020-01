Italia-Emirati: accordo tra Intesa Sanpaolo e ministero Economia emiratino su innovazione e Pmi (2)

- Il tutto in vista anche del prossimo Expo 2020 di Dubai che vede la sostenibilità tra le tematiche principali della manifestazione che si aprirà il prossimo ottobre con l’attesa di oltre 25 milioni di visitatori. Guido de Vecchi, direttore generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center, ha commentato: “Il Memorandum of Understanding siglato oggi è il risultato di un lavoro pluriennale in stretta collaborazione con la filiale hub di Dubai della divisione corporate and investment banking di Intesa Sanpaolo. Qui negli Emirati abbiamo già portato numerose startup e imprese che hanno avuto l’opportunità di incontrare, in un ecosistema altamente innovativo e dinamico, grandi investitori, leader globali dell’ high tech, possibili partner e futuri clienti; penso ad esempio al successo di The Tech Mix in collaborazione con la Dubai Chamber, un’iniziativa con la quale abbiamo portato a Dubai dieci startup che operano in settori quali energia, sostenibilità ambientale e smart mobility, gli stessi che Expo Dubai affronterà quest’anno declinando il tema Connecting Minds, Creating the Future”. Per de Vecchi, “da oggi rafforziamo ulteriormente la cooperazione con le istituzioni locali con l’obiettivo di supportarle nella transizione verso l’economia circolare, favorendo al contempo la collaborazione con eccellenze italiane del settore altamente innovative”. (segue) (Com)