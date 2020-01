Italia-Emirati: accordo tra Intesa Sanpaolo e ministero Economia emiratino su innovazione e Pmi (3)

- In particolare, le iniziative previste nel memorandum d’intesa saranno finalizzate a supportare la trasformazione dell’ecosistema degli Emirati verso l’economia circolare attraverso una serie di azioni, a partire dalla diffusione della conoscenza del modello circolare, evidenziandone i benefici economici ed ambientali rispetto al sistema lineare. Inoltre, le parti incoraggeranno lo sviluppo di nuovi centri per l’innovazione al fine di accelerare la trasformazione delle imprese degli Emirati e dei sistemi di produzione italiani. A tale scopo saranno individuate startup ad alto potenziale, per promuoverne la crescita e lo sviluppo, mediante i servizi e le competenze del Gruppo Intesa Sanpaolo e della sua controllata, Intesa Sanpaolo Innovation Center, che favorirà il collegamento tra aziende, acceleratori e investitori. I progetti saranno individuati in base ad un piano d’azione concordato e verranno finanziati attraverso il plafond fino a 5 miliardi di euro lanciato dalla Banca per il periodo 2018-2021 con l’impegno di perseguire obiettivi innovativi e ispirati ai principi dell’economia circolare. (segue) (Com)