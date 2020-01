Italia-Emirati: accordo tra Intesa Sanpaolo e ministero Economia emiratino su innovazione e Pmi (4)

- Intesa Sanpaolo è una delle banche più sostenibili al mondo, inclusa nei principali indici di sostenibilità. Grazie a questa esperienza e alla forte spinta verso l’innovazione nasce l’impegno nell’economia circolare, un modello economico che mira a slegare lo sviluppo dallo sfruttamento delle risorse naturali esauribili e a ridisegnare il sistema industriale. Dal 2015 Intesa Sanpaolo è Financial Services Global Partner della Ellen MacArthur Foundation, principale organizzazione al mondo che promuove il modello circolare. La Divisione Corporate and Investment Banking di Intesa Sanpaolo è presente in tutto il mondo, con numerose filiali coordinate da quattro Hub a Londra, New York, Hong Kong e Dubai. Negli Emirati, dove opera con le filiali di Dubai e Abu Dhabi, Intesa Sanpaolo è l’unica banca italiana abilitata a operare sia on-shore che off-shore. (Com)