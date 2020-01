Monza: occultati ricavi per 700 mila euro in 5 anni, gdf Seregno scopre associazione sportiva dilettantistica in nero

- I militari della guardia di finanza di Seregno hanno scoperto un'attività commerciale completamente in nero che ha occultato ricavi per oltre 700.000 euro in cinque anni e ha contestualmente individuati due indebiti percettori di reddito di cittadinanza. L'attività ispettiva delle fiamme gialle è stata fatta nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica che, costituita al fine di promuovere iniziative sociali e culturali destinate esclusivamente agli associati, in realtà esercitava una vera e propria attività commerciale, consentendo, in maniera indiscriminata, l’ingresso nei locali del circolo a qualsiasi avventore. Alla luce della forma associativa utilizzata per mascherare l’attività, che in realtà era di carattere commerciale ed aperta al pubblico, beneficiando indebitamente del regime tributario di favore previsto dall’ordinamento (con adempimenti contabili semplificati e pagamento forfettario delle imposte), i finanzieri si sono concentrati sull’analisi della contabilità dell’ultimo quinquennio del circolo, cui è stata attribuita d’ufficio una partita IVA, ricostruendone ricavi, secondo tassazione ordinaria, non dichiarati per oltre 700.000 euro, un’evasione di IVA 44.000 euro e scoprendo due dipendenti “in nero” per i quali è stata comminata, nei confronti del rappresentate dell’ente, una sanzione amministrativa da un minimo di 9.000 euro ad un massimo di 18.000 euro. (segue) (Com)