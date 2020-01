Monza: occultati ricavi per 700 mila euro in 5 anni, gdf Seregno scopre associazione sportiva dilettantistica in nero (2)

Milano, 23 gen 10:56 - (Agenzia Nova) - I successivi e più approfonditi accertamenti esperiti nei confronti dei nuclei familiari dei due lavoratori scoperti “in nero” e del presidente dell’associazione hanno altresì permesso di accertare l’indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte di uno dei due dipendenti nonché della moglie del presidente, che sono stati deferiti alla procura della repubblica presso il tribunale di Monza con conseguente attivazione delle procedure previste ai fini della decadenza del beneficio e alla restituzione della somma indebitamente percepita per un importo pari a 13.000 euro. (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - I successivi e più approfonditi accertamenti esperiti nei confronti dei nuclei familiari dei due lavoratori scoperti “in nero” e del presidente dell’associazione hanno altresì permesso di accertare l’indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte di uno dei due dipendenti nonché della moglie del presidente, che sono stati deferiti alla procura della repubblica presso il tribunale di Monza con conseguente attivazione delle procedure previste ai fini della decadenza del beneficio e alla restituzione della somma indebitamente percepita per un importo pari a 13.000 euro. (Com)