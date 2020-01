Russia: Duma di Stato, approvati in prima lettura emendamenti costituzionali proposti da Putin

La Duma di Stato, la camera bassa del parlamento di Mosca, ha adottato in prima lettura il decreto presidenziale sugli emendamenti da apportare alla Costituzione proposti dal presidente Vladimir Putin. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Sputnik", aggiungendo che la decisione è stata presa durante la seduta plenaria odierna. "La proposta dovrebbe essere esaminata in seconda lettura il prossimo 11 febbraio", ha detto il presidente della Duma, Vjacheslav Volodin. La scorsa settimana Putin ha annunciato un ampio processo di revisione costituzionale, che secondo alcuni osservatori sarà il più marcato nella storia del paese. Se approvati, gli emendamenti potrebbero portare alla trasformazione della Russia da una repubblica presidenziale a un semipresidenzialismo simile a quello francese. Le modifiche, infatti, espandono i poteri dell'assemblea legislativa, indebolendo di fatto quelli del capo dello Stato e introducono nuove mansioni per il Consiglio di Stato. Il rafforzamento del ruolo del parlamento prevede che la Duma possa approvare non solo il premier ma anche l'intera composizione del governo. Attualmente l'esecutivo viene nominato dal presidente su proposta del primo ministro, ma con l'attuazione della riforma il capo dello Stato perderà il diritto di respingere le candidature dei ministri già approvate dalla Duma. Al Consiglio della Federazione (camera alta del parlamento) sarà consentito partecipare al processo di nomina dei capi delle forze dell'ordine, una mansione che ora è di esclusiva competenza del capo dello Stato.(Rum)