Iraq: deputato Al Kinani a "Nova", Salih a Davos per ricevere l'ok degli Usa al nuovo premier

- Il presidente iracheno, Barham Salih, si è recato al Forum economico mondiale nella località svizzera di Davos per avere “luce verde” dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul nome del nuovo primo ministro. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova”, Ahmad al Kinani, deputato del blocco Sadiqon, legato alle milizie sciite Asaib Ahl al Haq, e parte dell’Alleanza per la costruzione. “Il presidente della Repubblica ha diversi nomi sul tavolo ma finora ha temporeggiato, preferendo andare alla conferenza di Davos per incontrare Donald Trump prima di annunciare un qualsiasi candidato”. Secondo Kinani, i “blocchi sciiti presenti in parlamento rifiuteranno qualsiasi candidato premier proposto dagli Stati Uniti, perché la decisione spetta agli iracheni”. (segue) (Irb)