Ucraina: premier Honcharuk smentisce le indiscrezioni sulle presente dimissioni del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ucraino non ha intenzione di rassegnare le dimissioni. Lo ha affermato oggi il primo ministro dell’Ucraina, Oleksiy Honcharuk, smentendo le indiscrezioni in merito ad un’iniziativa in questo senso dell’esecutivo. “Il governo non se ne andrà, ma continuerà il suo lavoro. Non abbiamo pianificato le dimissioni, si tratta solo di indiscrezioni”, ha detto Honcharuk, ripreso dall’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”. La scorsa settimana Honcharuk ha presentato una lettera di dimissioni al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, poi respinte dal capo dello Stato. "Ho ricevuto la tua lettera di dimissioni riguardo gli ultimi conflitti o scandali. Ho deciso di dare a te ed al governo un'altra opportunità se sarai in grado di risolvere alcuni problemi di cui il nostro popolo è preoccupato", ha dichiarato Zelensky in un messaggio video pubblicato sul profilo Facebook dell'ufficio della presidenza ucraina. (segue) (Res)