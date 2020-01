M5s: Villarosa, Di Maio è il Movimento e resterà al nostro fianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze Alessio Villarosa, del Movimento cinque stelle, commenta le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico pentastellato ed afferma in una nota che "Di Maio è il M5s e resterà al nostro fianco. Rappresento tutta l’ammirazione personale per il grande lavoro che ha svolto. Continueremo a batterci insieme per l’ambizioso progetto politico al quale nessuno di noi intende rinunciare. Di Maio non lascerà il Movimento cinque stelle. Intendo altresì rettificare le dichiarazioni attribuite alla mia persona - aggiunge l'esponente pentastellato - in quanto su Radio Rai ho risposto alla domanda asserendo perfettamente il contrario. Ribadisco, Di Maio è il M5s e ha contribuito a creare questo grande progetto che ha cambiato la storia della nostra Repubblica". (Com)