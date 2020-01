Legge elettorale: Polverini (FI), proporzionale merita approfondimento anche da parte di Forza Italia

- Renata Polverini, deputata di Forza Italia, rileva in una nota che "nessuna legge elettorale almeno negli ultimi anni è riuscita nel nostro Paese a dare stabilità ai vari governi che si sono succeduti. Quindi, anche la discussione sul sistema proporzionale merita un approfondimento anche da parte di FI. Del resto in un momento così delicato per la politica e di tutti i partiti italiani impegnati nella ricostituzione di una propria identità - continua la parlamentare - un sistema proporzionale può dare la possibilità a ciascuno di chiedere un voto consapevole agli italiani chiarendo i valori ai quali fanno riferimento e su quale programma si impegneranno. Del resto anche nelle ultime elezioni politiche di marzo del 2018 la Lega, che pure si era presentata in coalizione con Forza Italia e Fratelli d'Italia, ha costituito un governo con il Movimento cinque stelle avversario fino al allora". (Com)