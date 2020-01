Cdp: Sace Simest sigla alleanza con Rina per recupero crediti

- Sace Simest, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del gruppo Cdp, ha concluso con Rina, primario player globale attivo nel campo dei servizi di testing, ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica applicati ad un’ampia gamma di settori, un accordo per le attività internazionali di recupero crediti. In particolare, la partnership prevede la gestione da parte di Sace Srv, la società del Polo specializzata nelle attività di recupero crediti, di circa 70 posizioni con controparti estere. Sace Simest, grazie al proprio know-how sul mercato globale ad un network di 200 corrispondenti e negoziatori locali, diffusi in tutto il mondo, gestirà le fasi dell’attività stragiudiziale e giudiziale per il recupero dei crediti. “Siamo molto orgogliosi di poter assistere una realtà storica come il Rina, che potrà avvalersi della nostra esperienza unica nei mercati internazionali più complessi – ha dichiarato Valerio Ranciaro, direttore generale di Sace Srv -. Il servizio di recupero crediti è sempre più strategico per le imprese che puntano sui mercati esteri per crescere, affrontando le incertezze e i rischi connessi. Solo nell’ultimo anno abbiamo sostenuto più di 100 aziende italiane recuperando 4,5 milioni di euro di crediti”. (segue) (Rin)