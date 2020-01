Cdp: Sace Simest sigla alleanza con Rina per recupero crediti (2)

- Francesca Bognin, cfo di Rina, ha commentato: “In questo momento di crescita per il Rina e di sviluppo del business sui mercati internazionali è fondamentale essere supportati da un partner di eccellenza come Sace Simest. Siamo convinti che le sinergie alimentate dal suo network e la loro capacità di fare sistema possano rappresentare davvero un supporto importante nello sviluppo del tessuto imprenditoriale italiano nel mondo”. Con più di 150 anni di storia, Rina è una delle realtà più antiche del Paese e – allo stesso tempo – pioniera nel campo dell’internazionalizzazione, avendo inaugurato il suo primo ufficio nel mondo a Shanghai nel 1885. Nata dall’esigenza di armatori e assicuratori marittimi di poter fare riferimento a un soggetto terzo per valutare con competenza tecnica la sicurezza delle navi e la loro affidabilità e rischiosità, RINA è il terzo registro di classificazione navale al mondo per data di fondazione. Negli anni ha ampliato le sue competenze diventando un punto di riferimento nei settori dell’Energia, dello Shipping, delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Certificazione e dell’Industria. (Rin)