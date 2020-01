Tunisia-India: ministri Esteri parlano di interessi e sfide condivisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'India Jaishankar ha iniziato ieri la sua visita in Tunisia con un incontro bilaterale con l'omologo tunisino, Sabri Bachtobji. Lo stesso ministro indiano ha riferito dell'incontro con un tweet nel quale ha detto di aver discusso di interessi e sfide condivisi dai due paesi definiti "due vibranti democrazie in differenti regioni (del mondo)". I due responsabili della diplomazia hanno concordato di lavorare a stretto contatto nei forum multilaterali, in particolare delle Nazioni Unite, come il ministro indiano ha specificato in un altro tweet. Jaishankar è sbarcato in Tunisia proveniente dal Niger dove ha incontrato il presidente nigerino Mahamadou Issoufou per inaugurare insieme a lui il Centro congressi intitolato al Mahatma Gandhi a Niamey. (segue) (Inn)