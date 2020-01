Tunisia-India: ministri Esteri parlano di interessi e sfide condivisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo centro congressi di Niamey è il primo istituito in Africa dall'India per onorare la memoria di Gandhi, il cui 150mo anniversario della nascita è stato celebrato nel 2019. Costruito dall'impresa statale indiana Nbcc e completato, è stato detto all'inaugurazione, in tempi record, il centro suggella il partenariato tra i due paesi. Durante la sua visita a Niamey, il ministro degli Esteri indiano ha anche invitato il primo ministro del Niger, Brigi Rafini, in visita a Nuova Delhi e ha discusso su una vasta gamma di questioni bilaterali, regionali e globali con l'omologo Kalla Ankourao. India e Niger intrattengono già stretti rapporti. Le relazioni bilaterali si sono notevolmente ampliate negli ultimi anni. L'India ha fornito linee di credito al Niger per progetti nel settore dei trasporti, elettrificazione, energia solare e acqua potabile. Diverse centinaia di funzionari del Niger hanno utilizzato i programmi di formazione per lo sviluppo delle capacità dell'India nell'ambito del programma tecnica ed economica Itec. L'India ha inoltre esteso l'assistenza al Niger a sostegno dell'organizzazione del vertice dell'Unione africana tenutosi a Niamey nel luglio del 2019. (Inn)