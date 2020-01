Polonia: premier Morawiecki, non indietreggiamo su verità storica Seconda guerra mondiale

- La Polonia è pronta a rispondere a eventuali menzogne che dovessero emergere durante il Forum mondiale sull'Olocausto, in corso a Gerusalemme. Lo ha detto il premier polacco, Mateusz Morawiecki, parlando oggi all'emittente "Polskie Radio". "Temiamo che a Gerusalemme avvengano tentativi di distorsione, ma siamo pronti a rispondervi. Da alcune settimane in modo calmo ma deciso, consapevole della verità, mostriamo attraverso i media di tutto il mondo come si deve guardare all'inizio della Seconda guerra mondiale", ha detto il premier. "Non consentiremo di provocarci e siamo pronti a rispondere a quanto accadrà oggi a Gerusalemme", ha ripetuto. (segue) (Vap)