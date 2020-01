Polonia: premier Morawiecki, non indietreggiamo su verità storica Seconda guerra mondiale (2)

- Oggi allo Yad Vashem di Gerusalemme si svolge il Forum mondiale dell'Olocausto, nella cornice delle commemorazioni per il 75mo anniversario della liberazione del campo di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau. Al forum era stato invitato anche il presidente polacco, Andrzej Duda, al quale non è stata tuttavia accordata la possibilità di intervenire dal podio. Per questo motivo Duda ha annullato la sua partecipazione. Interverrà invece, tra gli altri, il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin. (Vap)