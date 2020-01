Israele-Russia: Putin su caso Naama Issachar, "tutto andrà bene"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, esaminerà il caso della cittadina israeliana detenuta in Israele, Naama Issachar, e “tutto andrà bene”. L’annuncio durante l’incontro a Gerusalemme con la madre della giovane, Yaffa Issachar. “Ho incontrato la madre di Naama ed è chiaro che proviene da una buona famiglia – ha detto Putin -. Conosco la posizione del primo ministro sulla questione e tutto verrà preso in considerazione per prendere la decisione”. Le autorità giudiziarie russe hanno condannato la Issachar a 7 anni e mezzo di carcere, dopo che sono stati trovati 10 grammi di marijuana nel bagaglio durante una sosta presso l’aeroporto di Mosca lo scorso aprile. (Res)