Regionali: Capone (Ugl), eventuale vittoria Borgonzoni in Emilia-Romagna chiaro segnale sfiducia a governo

- Il segretario generale dell'Ugl Paolo Capone dichiara in una nota che "il voto per l'elezione del presidente della regione Emilia-Romagna" di domenica prossima 26 gennaio "ha una risonanza nazionale e può influenzare in modo decisivo le sorti dell'attuale esecutivo. E' fuor di dubbio che l'eventuale e auspicata vittoria di Lucia Borgonzoni e del centrodestra unito, rappresenterebbe un chiaro segnale di sfiducia nei confronti delle scelte che il governo Conte sta compiendo. Sarebbe - prosegue il leader sindacale - un campanello d'allarme da non sottovalutare affatto, poiché proveniente da una delle parti più avanzate e produttive del nostro Paese". (Com)